باكستان: مقتل 7 جنود بانفجار قنبلة في بلوشستان

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قال الجيش ، يوم الثلاثاء، إن 7 جنود لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة قوية على جانب الطريق في مركبة أمنية جنوب غربي باكستان، في علامة على تصاعد العنف في المنطقة.وذكر الجيش في بيان أن الهجوم وقع في إقليم .وألقى الجيش باللائمة على "جيش بلوشستان الوطني" في التفجير، ووصف المجموعة بأنها تعمل بالوكالة لصالح دون أن يقدم أي دليل على زعمه.وأضاف الجيش أنه هناك عملية تطهير جارية وأنه "سيتم تقديم الجناة في هذا العمل البغيض الجبان للعدالة". (روسيا اليوم)