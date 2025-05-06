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باكستان: مقتل 7 جنود بانفجار قنبلة في بلوشستان

Lebanon 24
06-05-2025 | 14:45
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قال الجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء، إن 7 جنود لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة قوية على جانب الطريق في مركبة أمنية جنوب غربي باكستان، في علامة على تصاعد العنف في المنطقة.
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وذكر الجيش في بيان أن الهجوم وقع في إقليم بلوشستان.

وألقى الجيش باللائمة على "جيش بلوشستان الوطني" في التفجير، ووصف المجموعة بأنها تعمل بالوكالة لصالح الهند دون أن يقدم أي دليل على زعمه.

وأضاف الجيش أنه هناك عملية تطهير جارية وأنه "سيتم تقديم الجناة في هذا العمل البغيض الجبان للعدالة". (روسيا اليوم)
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