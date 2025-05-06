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عربي-دولي

بعد نجاح وساطتها بين أميركا واليمن.. هذا ما أعلنته عُمان

Lebanon 24
06-05-2025 | 14:56
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أعلنت الخارجية العمانية نجاحها في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد.
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وصرّح ناطق بوزارة الخارجية بأنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرًا مع الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأكدت الخارجية العمانية أنه في المستقبل لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها معربة عن أملها بأن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

وتأتي الوساطة العمانية الناجحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات في صنعاء "الحوثيين" في سياق تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب خلال السنوات الأخيرة.
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