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إقتصاد

بالأرقام.. أزمة اقتصادية في أميركا!

Lebanon 24
06-05-2025 | 15:13
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ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في آذار 2025 إلى مستوى قياسي قدره 140.5 مليار دولار، في وقت تحاول الشركات استباق تطبيق قرار ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية.
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وتضاعف العجز الذي يقيس الفجوة بين قيمة صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات وواردتها منها، تقريبا مقارنة بشهر آذار س من العام الماضي حيث كان يبلغ 68.6 مليار دولار.

ووفقا للبيانات الاتحادية الصادرة يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات حوالي 278.5 مليار دولار في آذار بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن الشهر السابق، في حين ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 419 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.8 مليار دولار عن الشهر السابق. (روسيا اليوم)
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