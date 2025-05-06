Advertisement

عربي-دولي

في زيارته الأولى لأوروبا.. الشرع غدًا إلى فرنسا وهذا ما سيبحثه بشأن لبنان

Lebanon 24
06-05-2025 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1356730-638821671643319003.jpeg
Doc-P-1356730-638821671643319003.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور فرنسا غدا الأربعاء.
Advertisement

وبحسب "سانا"، إن الشرع سيجري مباحثات مع ماكرون تشمل القضايا الثنائية والإقليمية. 

وأعلنت الوكالة أن الشرع وماكرون سيبحثان العلاقات السورية مع دول الجوار وخاصة لبنان.

وأضافت أيضًا "سيبحثان إعادة الإعمار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا  التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة".   

وذكرت الوكالة أن "زيارة الشرع إلى فرنسا تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى إلى أوروبا". 


مواضيع ذات صلة
بشأن لبنان.. هذا ما بحثته فرنسا مع إسرائيل
lebanon 24
07/05/2025 00:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: الرئيس أحمد الشرع يتوجه اليوم في الزيارة الرئاسية الأولى إلى قطر
lebanon 24
07/05/2025 00:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: الرئيس الشرع يزور فرنسا غدا الأربعاء
lebanon 24
07/05/2025 00:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية: زيارة مرتقبة للسيد الرئيس أحمد الشرع إلى فرنسا
lebanon 24
07/05/2025 00:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-06
16:51 | 2025-05-06
16:31 | 2025-05-06
16:20 | 2025-05-06
16:03 | 2025-05-06
16:00 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24