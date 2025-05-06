في زيارته الأولى لأوروبا.. الشرع غدًا إلى فرنسا وهذا ما سيبحثه بشأن لبنان

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وبحسب "سانا"، إن سيجري مباحثات مع تشمل الثنائية والإقليمية.وأعلنت الوكالة أن الشرع وماكرون سيبحثان العلاقات السورية مع دول الجوار وخاصة .وأضافت أيضًا "سيبحثان والاعتداءات المتكررة على سوريا التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة".وذكرت الوكالة أن "زيارة الشرع إلى فرنسا تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى إلى ".