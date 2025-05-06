"فليعنّي الله على ذلك".. ميرتس يؤدي القسم ويبدأ مهامه كمستشار لألمانيا

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وجاء في جملة ما أقسم عليه زعيم أن يكرّس قوته لما فيه خير الشعب الألماني، وأن يزيد من منفعته، وأن يدفع عنه الضرر. واستخدم ميرتس في قسمه الصيغة الإضافية: "فليعنّي الله على ذلك".وتلا ميرتس صيغة القسم التالية :"أقسم أن أكرّس قوتي لما فيه خير الشعب الألماني، وأن أزيد من منفعته، وأدفع عنه الضرر، وأن أصون وأدافع عن القانون الأساسي (الدستور) وقوانين الاتحاد، وأن أؤدي واجباتي بضمير حي، وأن أمارس العدالة تجاه الجميع. فليعنّي الله على ذلك."وكان بالإمكان الاستغناء عن الإشارة إلى الله في القسم، كما فعل سلفه في عام 2021، إذ إن شولتس كان قد خرج من الكنيسة. أما ميرتس، الكاثوليكي، فقد استخدم الإضافة الدينية كما كان متوقّعًا.وكان ميرتس انتُخب في وقت سابق من قبل البرلمان في الجولة الثانية من التصويت، وبعد ذلك توجه ميرتس إلى "بيلفو" ليتسلم وثيقة تعيينه في المنصب بشكل رسمي من رئيس الجمهورية .