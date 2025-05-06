Advertisement

عربي-دولي

حوّل مستشفى لـ"مسلخ بشري".. إلقاء القبض على مطلوب سوري خطير

Lebanon 24
06-05-2025 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1356740-638821698039378665.png
Doc-P-1356740-638821698039378665.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الأمن السوري عن إلقاء القبض على الطبيب "بسام علي"، أحد ضباط النظام السابق في مستشفى تشرين العسكري، والمتهم بارتكاب جرائم تصفية بحق معتقلين عبر استخدام مواد قاتلة.
Advertisement

وقالت مصادر أمنية إن "بسام علي" كان يشرف على عمليات قتل ممنهجة بحق معتقلين داخل المشفى، من خلال حقنهم بمواد سامة تؤدي إلى الوفاة الفورية، في ما وصفه البعض بـ"المسلخ البشري".

ويُعد "علي" أحد أبرز الأسماء المرتبطة بملف الانتهاكات داخل المستشفيات العسكرية خلال سنوات الصراع، حيث ورد اسمه في عدة تقارير حقوقية وثقت شهادات ناجين تحدثوا عن أساليب تصفية ممنهجة جرت داخل المنشآت الطبية التابعة للجيش.
مواضيع ذات صلة
بلدية خربة سلم توضح حقيقة إلقاء القبض على "خلية سورية"
lebanon 24
07/05/2025 00:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في البقاع.. مطلوب يقع بقبضة "المخابرات"
lebanon 24
07/05/2025 00:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: إلقاء القبض على عدد من فلول نظام الاسد في أحياء دمشق القديمة
lebanon 24
07/05/2025 00:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مُتهم بالقتل وتأليف عصابة سرقة.. مطلوب خطير في قبضة الأمن (صورة)
lebanon 24
07/05/2025 00:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-06
16:51 | 2025-05-06
16:31 | 2025-05-06
16:03 | 2025-05-06
16:00 | 2025-05-06
15:37 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24