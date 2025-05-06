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أعلن الأمن السوري عن إلقاء القبض على الطبيب " "، أحد ضباط النظام السابق في العسكري، والمتهم بارتكاب جرائم تصفية بحق معتقلين عبر استخدام مواد قاتلة.وقالت مصادر أمنية إن "بسام علي" كان يشرف على عمليات قتل ممنهجة بحق معتقلين داخل المشفى، من خلال حقنهم بمواد سامة تؤدي إلى الوفاة الفورية، في ما وصفه البعض بـ"المسلخ ".ويُعد "علي" أحد أبرز الأسماء المرتبطة بملف الانتهاكات داخل المستشفيات العسكرية خلال سنوات الصراع، حيث ورد اسمه في عدة تقارير حقوقية وثقت شهادات ناجين تحدثوا عن أساليب تصفية ممنهجة جرت داخل المنشآت الطبية التابعة للجيش.