بالفيديو.. الهند تقصف 9 مواقع باكستانية والأخيرة تتوعّد

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني مساء يوم الثلاثاء، تعرض بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد لهجوم هندي صاروخي استهدف محطة كهرباء، مشددا على أن نيودلهي ستتلقى ردا حازما.
وقال المتحدث باسم الجيش أحمد شريف
: "أُطلقت علينا صواريخ من الشرق استهدفت محطة كهرباء مظفر آباد وبهاولبور، الهند
اعتدت علينا بـ 3 صواريخ استهدفت بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد".
وشدد المتحدث باسم الجيش الباكستاني على أن "الهند ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما".
ومن جانبه، أكد الجيش الهندي
تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وقالت الحكومة الهندية
في بيان: "أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية"، مؤكدة أن "عمليتنا كانت مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز
" مساء اليوم بسماع دوي انفجارات عديدة في منطقة كشمير
الباكستانية قرب مظفر أباد، ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم "سمعوا دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)".
وأشار الشهود إلى أن "الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات"، دون توضيح سبب الانفجارات.
يذكر أن التوترات تصاعدت بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم للمسلحين في إقليم جامو وكشمير، يوم 22 نيسان ، أسفر عن مقتل 26 شخصا، اتهمت الهند باكستان بأنها على صلة به.