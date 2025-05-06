Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. الهند تقصف 9 مواقع باكستانية والأخيرة تتوعّد

Lebanon 24
06-05-2025 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1356752-638821716674199808.jpg
Doc-P-1356752-638821716674199808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني مساء يوم الثلاثاء، تعرض بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد لهجوم هندي صاروخي استهدف محطة كهرباء، مشددا على أن نيودلهي ستتلقى ردا حازما.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد شريف: "أُطلقت علينا صواريخ من الشرق استهدفت محطة كهرباء مظفر آباد وبهاولبور، الهند اعتدت علينا بـ 3 صواريخ استهدفت بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد".

وشدد المتحدث باسم الجيش الباكستاني على أن "الهند ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما".

Advertisement
ومن جانبه، أكد الجيش الهندي تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وقالت الحكومة الهندية في بيان: "أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية"، مؤكدة أن "عمليتنا كانت مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم بسماع دوي انفجارات عديدة في منطقة كشمير الباكستانية قرب مظفر أباد، ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم "سمعوا دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)".

وأشار الشهود إلى أن "الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات"، دون توضيح سبب الانفجارات.

يذكر أن التوترات تصاعدت بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم للمسلحين في إقليم جامو وكشمير، يوم 22 نيسان ، أسفر عن مقتل 26 شخصا، اتهمت الهند باكستان بأنها على صلة به.

مواضيع ذات صلة
الحكومة الهندية: أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية
lebanon 24
07/05/2025 00:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: جميع الأهداف التي استهدفتها الهند مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين
lebanon 24
07/05/2025 00:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الباكستاني: الهند استهدفت 3 مواقع داخل أراضينا
lebanon 24
07/05/2025 00:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الباكستاني يتوعد الهند برد سريع وحاسم
lebanon 24
07/05/2025 00:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-06
16:51 | 2025-05-06
16:20 | 2025-05-06
16:03 | 2025-05-06
16:00 | 2025-05-06
15:37 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24