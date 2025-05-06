بالفيديو.. الهند تقصف 9 مواقع باكستانية والأخيرة تتوعّد

#India has attacked #Pakistan!

For NATION SHALL RISE AGAINST NATION, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. Matthew 24:7 https://t.co/2zV0riq5Jd — Shaya (@Shaya_7) May 6, 2025 Advertisement

🚨BREAKING: India has carried out ballistic missile attacks on multiple sites in Pakistan.



A war between two nuclear powers has begun. pic.twitter.com/LS8s8PoXQN — Republicans against (@RpsAgainstTrump) May 6, 2025

وقال المتحدث باسم الجيش : "أُطلقت علينا صواريخ من الشرق استهدفت محطة كهرباء مظفر آباد وبهاولبور، اعتدت علينا بـ 3 صواريخ استهدفت بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد".وشدد المتحدث باسم الجيش الباكستاني على أن "الهند ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما".ومن جانبه، أكد الجيش تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وقالت الحكومة في بيان: "أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية"، مؤكدة أن "عمليتنا كانت مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها".وفي وقت سابق، أفادت وكالة " " مساء اليوم بسماع دوي انفجارات عديدة في منطقة الباكستانية قرب مظفر أباد، ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم "سمعوا دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)".وأشار الشهود إلى أن "الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات"، دون توضيح سبب الانفجارات.يذكر أن التوترات تصاعدت بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم للمسلحين في إقليم جامو وكشمير، يوم 22 نيسان ، أسفر عن مقتل 26 شخصا، اتهمت الهند باكستان بأنها على صلة به.