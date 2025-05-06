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الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الصاروخية الهندية

Lebanon 24
06-05-2025 | 16:54
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أفادت وسائل إعلام باكستانية أن القوات المسلحة الباكستانية تشن الآن هجوما ردا على الهجمات الصاروخية التي نفذتها الهند مساء الثلاثاء. (روسيا اليوم)
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