وزير الدفاع الباكستاني: الأهداف التي قصفتها الهند مدنية

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أكد خواجة محمد آصف لقناة "جيو" أن "جميع الأهداف التي قصفتها هي مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين".وأوضح آصف أن "ادّعاء الهند أنها استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب"، مشيراً إلى أن "الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي".