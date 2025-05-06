الجبهة تشتعل بين الهند وباكستان.. اشتباكات وعملية إنزال طائرات وأسر جنود

انفجرت الأوضاع الأمنية بين وباكستان، عقب هجوم منتصف ليل أمس استهدفت من خلاله الهند في الداخل قرابة 9 أهداف، حسب بيان للجيش صدر أمس، وتعهدت إسلام أباد بالرد.

#India has attacked #Pakistan!

For NATION SHALL RISE AGAINST NATION, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. Matthew 24:7 https://t.co/2zV0riq5Jd — Shaya (@Shaya_7) May 6, 2025 Advertisement

🚨BREAKING: India has carried out ballistic missile attacks on multiple sites in Pakistan.



A war between two nuclear powers has begun. pic.twitter.com/LS8s8PoXQN — Republicans against (@RpsAgainstTrump) May 6, 2025

في السياق، قال متحدث عسكري باكستاني إن تبادلا لإطلاق النار يجري مع القوات في عدة أماكن على خط وقف إطلاق النار في .وتترقب الهند نتائج اجتماع التي تنعقد فجر اليوم في باكستان.وأعلنت إسلام أباد أنّ لجنة الباكستانية، الهيئة المؤلفة من كبار المسؤولين المدنيّين والعسكريين والتي لا تلتئم إلا في الظروف الاستثنائية، ستجتمع الأربعاء، بناء على دعوة من .كما أعلنت باكستان حصيلة محدثة من قتلى الهجوم مؤكدة مقتل 8 أشخاص وإصابة 35.وتحدثت إسلام أباد عن إسقاط 5 طائرات هندية وأسر جنود. ولم تؤكد أو تنفي هذه التقارير.من جانبه، أعلن الجيش الهندي مقتل 3 مدنيين في قصف باكستاني في كشمير.وبعد الضربات الهندية، قال جيش نيودلهي في منشور على منصة إكس "تحققت العدالة".وبعد الانفجارات، قال شهود إن الكهرباء انقطعت عن مظفر أباد، عاصمة الجزء الباكستاني من كشمير.وعرضت قنوات تلفزيونية هندية مقاطع مصورة لانفجارات ونيران وتصاعد أعمدة دخان كثيف في السماء ليلا، وفرار السكان في عدة أماكن بباكستان والشطر الذي تديره من كشمير.وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن إسلام اباد ترد على الهجمات الهندية، لكنه لم يخض في تفاصيل. ووصف الرئيس الأميركي الوضع بأنه "مخز"، وأضاف "آمل أن ينتهي بسرعة". (العين)