ترامب يتجه لاعتماد تسمية "الخليج العربي" خلال زيارته السعودية

Advertisement

يعتزم الرئيس الأميركي الإعلان خلال زيارته المرتقبة إلى الأسبوع المقبل، اعتماد تسمية " " أو "خليج العرب" داخل ، وفقا لما أفاد به مسؤولان أميركيان لوكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء.وتدفع باتجاه تغيير الاسم الجغرافي للمسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران.وفي وقت سابق، قال إنه سيكون هناك "إعلان كبير للغاية" قبل زيارته المرتقبة الشهر الجاري إلى .وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك في : "سيكون واحدا من أهم ما أعلن في السنوات الأخيرة في موضوع معيّن".ومن المقرر أن يبدأ ترامب في الأسبوع المقبل جولة إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة .ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تأمل إحراز تقدّم في ملف غزة قبل جولة ترامب الخارجية، في حين تمنع منذ شهرين دخول شحنات المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني حيث وسّعت نطاق حملتها العسكرية.وقالت إسرائيل إنها ستهجّر معظم ، وقد حذّر وزير المال من أن غزة "ستكون مدمّرة بالكامل" بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة منذ أكثر من عام ونصف عام.ولثلاثاء أكّدت قطر، التي تتوسط مع مصر في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة، أن جهودها مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.