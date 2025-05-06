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روبيو يصدر قراراً بشأن مكتب الشؤون الفلسطينية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:18
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت دمج المكتب الذي يدير علاقات واشنطن مع الفلسطينيين في السفارة الأميركية بالقدس.
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وينهي دمج مكتب الشؤون الفلسطينية الأميركي فعليا الاتصال المباشر بين المكتب ومقر وزارة الخارجية في واشنطن، ويخضعه لسلطة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وذكرت بروس في مؤتمر صحفي أنه بناء على أوامر وزير الخارجية ماركو روبيو، سيقوم هاكابي "بدمج" مسؤوليات المكتب في أقسام أخرى بالسفارة خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت: "سيعيد هذا القرار العمل بالإطار الذي كان قائما في فترة ترامب الأولى، وهو وجود بعثة دبلوماسية أميركية موحدة في عاصمة إسرائيل، تتبع السفير الأميركي لدى إسرائيل".
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