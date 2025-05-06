روبيو يصدر قراراً بشأن مكتب الشؤون الفلسطينية.. هذا ما جاء فيه

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الأميركية تامي بروس، الثلاثاء، إن قررت دمج المكتب الذي يدير علاقات مع في السفارة الأميركية بالقدس.وينهي دمج الأميركي فعليا الاتصال المباشر بين المكتب ومقر في واشنطن، ويخضعه لسلطة السفير الأميركي لدى مايك هاكابي.وذكرت بروس في أنه بناء على أوامر ، سيقوم هاكابي "بدمج" مسؤوليات المكتب في أقسام أخرى بالسفارة خلال الأسابيع المقبلة.وقالت: "سيعيد هذا القرار العمل بالإطار الذي كان قائما في فترة الأولى، وهو وجود بعثة دبلوماسية أميركية موحدة في عاصمة إسرائيل، تتبع السفير الأميركي لدى إسرائيل".