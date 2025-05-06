Advertisement

عربي-دولي

مجددا.. مسيّرات تهاجم بورتسودان والإقليم في مرمى النيران

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1356816-638821961994088383.png
Doc-P-1356816-638821961994088383.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنت طائرات مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع هجومًا على قاعدة بحرية في بورتسودان، بحسب ما أفادت به مصادر في الجيش السوداني.
Advertisement

وأصبحت بورتسودان، التي تدير منها الحكومة الموالية للجيش في السودان البلاد، هدفًا لهجمات بالمُسيّرات، في تحوّل استراتيجي في مسار الحرب في البلد العربي الأفريقي.

وكانت قد تعرضت مدينة بورتسودان مجدداً لهجوم واسع شنته طائرات مسيرة في وقت باكر، الثلاثاء، استهدف محيط المطار ومستودعاً للوقود في الميناء البحري، ما تسبب في اندلاع عدة حرائق، وأثار حالة من الخوف والذعر الشديدين في صفوف السكان.

وأعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في السودان، لاحقا، أن طائرات مُسيّرة ضربت محطة الكهرباء الرئيسية في بورتسودان، مما تسبب في انقطاع كامل للتيار الكهربائي في المدينة الواقعة بشرق السودان والتي باتت المقر الموقت للحكومة السودانية.

واليوم، الاربعاء، سُمع دوي انفجارات في بورتسودان، بعد أن استيقظ سكانها لليوم الرابع على التوالي على انفجارات مشابهة.

وقال مسؤول عسكري سوداني لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم الأربعاء استهدف قاعدة بحرية.

وأطلق الجيش السوداني المضادات الأرضية، لكن لم يتم الإبلاغ عن إسقاط الطائرات الانتحارية. 
مواضيع ذات صلة
5 مسيّرات انتحارية تستهدف مطار بورتسودان شرقي السودان فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
07/05/2025 09:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن مصدر بالجيش السوداني: مسيرة استهدفت القاعدة الرئيسية للجيش وسط بورتسودان
lebanon 24
07/05/2025 09:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بمطار بورتسودان: إلغاء الرحلات المجدولة بسبب هجوم المسيرة
lebanon 24
07/05/2025 09:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: طائرة مسيّرة تستهدف فندق مارينا في بورتسودان بالقرب من القصر الرئاسي المؤقت
lebanon 24
07/05/2025 09:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:26 | 2025-05-07
01:56 | 2025-05-07
01:55 | 2025-05-07
01:10 | 2025-05-07
00:43 | 2025-05-07
00:42 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24