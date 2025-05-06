مجددا.. مسيّرات تهاجم بورتسودان والإقليم في مرمى النيران

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وأصبحت بورتسودان، التي تدير منها الحكومة الموالية للجيش في البلاد، هدفًا لهجمات بالمُسيّرات، في تحوّل استراتيجي في مسار الحرب في البلد العربي الأفريقي.وكانت قد تعرضت مدينة بورتسودان مجدداً لهجوم واسع شنته طائرات مسيرة في وقت باكر، الثلاثاء، استهدف محيط ومستودعاً للوقود في الميناء البحري، ما تسبب في اندلاع عدة حرائق، وأثار حالة من الخوف والذعر الشديدين في صفوف السكان.وأعلنت للكهرباء في السودان، لاحقا، أن طائرات مُسيّرة ضربت الرئيسية في بورتسودان، مما تسبب في انقطاع كامل للتيار الكهربائي في المدينة الواقعة بشرق السودان والتي باتت المقر الموقت للحكومة السودانية.واليوم، الاربعاء، سُمع دوي انفجارات في بورتسودان، بعد أن استيقظ سكانها لليوم الرابع على التوالي على انفجارات مشابهة.وقال مسؤول عسكري لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم الأربعاء استهدف قاعدة بحرية.وأطلق الجيش السوداني المضادات الأرضية، لكن لم يتم الإبلاغ عن إسقاط الطائرات الانتحارية.