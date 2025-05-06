أوامر بحبس وزير الصحة الليبيّ ومسؤولين كبار بشبهة فساد

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أمرت حبس ومسؤولين كبار في حكومة على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من الجمهورية .وأمرت العامة بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في الوزارة، إضافة إلى مفوض شركة استيراد أدوية، وذلك على خلفية توريد صنف دوائي يستخدم في علاج الأورام من أحد المصانع في ، دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.وبحسب بيان صادر عن ، فقد "باشرت النيابة تحقيقاتها في مدى الجهات المعنية بالضوابط الحاكمة لعملية شراء الدواء، حيث ثبت للمحققين أن المسؤولين المذكورين خالفوا القواعد الناظمة للتعاقدات من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، ولم ينسقوا مع لمكافحة السرطان، الجهة المخولة فنيا بالموافقة على أنواع أدوية الأورام المستوردة".يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الدبيبة، كان قد أصدر في وقت سابق قرارا بإيقاف وزير الصحة عن العمل وإحالته إلى التحقيق، بعد ورود تقارير أولية تشير إلى وجود شبهات فساد في ملف استيراد أدوية الأورام.وتعهد ، المستشار ، في وقت سابق، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة كل من يثبت تورطه في قضايا تمس صحة المواطنين أو تبديد المال العام، مشددا على أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين دون استثناء.