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عربي-دولي

في بريطانيا.. انقلاب يهودي يستهدف إسرائيل!

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:35
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خرج عدد من أبناء الجالية اليهودية البريطانية عن صمتهم لإدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة
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ووقّع 36 عضواً من مجلس نواب اليهود البريطانيين رسالة مفتوحة نُشرت في صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم 16 نيسان الماضي، معربين فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ"تطرف" حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية، انتقد الموقعون، ومن بينهم نائبة رئيس المجلس هارييت غولدنبرغ، قرار الحكومة الإسرائيلية بخرق وقف إطلاق النار في غزة في 18 آذار الماضي، متهمين إياها بـ"تشجيع العنف علناً" في الضفة الغربية.
 
أكدوا في رسالتهم تمسكهم بدعم دولة إسرائيل، مع رفضهم للسياسات الحالية التي اعتبروها خروجاً عن القيم اليهودية.

وتشكل هذه الرسالة منعطفاً كبيراً في نهج المجلس، الذي تأسس العام 1760، والذي التزم منذ الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في 7 تشرين الاول 2023، بعدم توجيه أي نقد علني للحكومة الإسرائيلية.

 لكن في أعقاب هذه الرسالة، أعلن المجلس عن  فتح تحقيق داخلي بحق الأعضاء الموقعين، استجابةً لشكاوى تلقتها الإدارة بشأن احتمال خلط الرأي الشخصي بالموقف الرسمي للمجلس. (ارم)
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