في بريطانيا.. انقلاب يهودي يستهدف إسرائيل!

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ووقّع 36 عضواً من مجلس نواب رسالة مفتوحة نُشرت في صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم 16 نيسان الماضي، معربين فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ"تطرف" حكومة .



ووفقاً لصحيفة "لوموند" ، انتقد الموقعون، ومن بينهم نائبة رئيس المجلس هارييت غولدنبرغ، قرار الحكومة الإسرائيلية بخرق وقف إطلاق النار في غزة في 18 آذار الماضي، متهمين إياها بـ"تشجيع العنف علناً" في . خرج عدد من أبناء الجالية عن صمتهم لإدانة سياسة الحكومة تجاه .ووقّع 36 عضواً من مجلس نواب رسالة مفتوحة نُشرت في صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم 16 نيسان الماضي، معربين فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ"تطرف" حكومة .ووفقاً لصحيفة "لوموند" ، انتقد الموقعون، ومن بينهم نائبة رئيس المجلس هارييت غولدنبرغ، قرار الحكومة الإسرائيلية بخرق وقف إطلاق النار في غزة في 18 آذار الماضي، متهمين إياها بـ"تشجيع العنف علناً" في .

أكدوا في رسالتهم تمسكهم بدعم ، مع رفضهم للسياسات الحالية التي اعتبروها خروجاً عن القيم اليهودية.



وتشكل هذه الرسالة منعطفاً كبيراً في نهج المجلس، الذي تأسس العام 1760، والذي التزم منذ الحرب بين حركة وإسرائيل في 7 تشرين الاول 2023، بعدم توجيه أي نقد علني للحكومة الإسرائيلية.



لكن في أعقاب هذه الرسالة، أعلن المجلس عن فتح تحقيق داخلي بحق الأعضاء الموقعين، استجابةً لشكاوى تلقتها الإدارة بشأن احتمال خلط الرأي الشخصي بالموقف الرسمي للمجلس. (ارم)