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عربي-دولي

روسيا: لم نسمع من كييف أي مبادرات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:47
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريح للمبعوث الرئاسي الأميركي كيث كيلوغ، ذكر فيه أن أوكرانيا عرضت تشكيل منطقة منزوعة السلاح.
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وشدد ممثل الكرملين، في حديث لوكالة تاس، على أن الجانب الروسي لم يسمع حتى الآن من جانب كييف أي تصريح بخصوص رغبتها في إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس القتالي.

وكان السياسي الأميركي قد أعلن في وقت سابق أن نظام كييف مستعد لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما ويرغب في تجميد الأعمال القتالية على طول خط التماس، بشرط إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعرض 30 كيلومترا.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للنظر في الاقتراح المقابل من الجانب الأوكراني: "لم يصدر أي بيان من جانب كييف بشأن هذه المسألة".

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بوقف إطلاق النار لاعتبارات إنسانية، وتوقف كافة العمليات العسكرية في أيام الذكرى الثمانين للنصر من الثامن إلى الحادي عشر من مايو المقبل.

وأكد الكرملين أن "على أوكرانيا أن تحذو حذو روسيا وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.. وفي حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات الروسية ستتخذ ردا مناسبا وحاسما".

لكن فلاديمير زيلينسكي رفض علنا في 3 مايو دعم هذه المبادرة، وزعم بأن هذا الاقتراح غير جدي.
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