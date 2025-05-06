روسيا: لم نسمع من كييف أي مبادرات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح

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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، على تصريح للمبعوث الرئاسي الأميركي ، ذكر فيه أن عرضت تشكيل منطقة منزوعة السلاح.وشدد ممثل ، في حديث لوكالة تاس، على أن الجانب الروسي لم يسمع حتى الآن من جانب أي تصريح بخصوص رغبتها في إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس القتالي.وكان السياسي الأميركي قد أعلن في وقت سابق أن نظام كييف مستعد لوقف إطلاق النار لمدة ويرغب في تجميد الأعمال القتالية على طول خط التماس، بشرط إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعرض 30 كيلومترا.وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت مستعدة للنظر في الاقتراح المقابل من الجانب الأوكراني: "لم يصدر أي بيان من جانب كييف بشأن هذه المسألة".في وقت سابق، أعلن الكرملين أن وجه بوقف إطلاق النار لاعتبارات إنسانية، وتوقف كافة العمليات العسكرية في أيام الذكرى الثمانين للنصر من الثامن إلى من المقبل.وأكد الكرملين أن "على أوكرانيا أن تحذو حذو روسيا وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.. وفي حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات الروسية ستتخذ ردا مناسبا وحاسما".لكن رفض علنا في 3 مايو دعم ، وزعم بأن هذا الاقتراح غير جدي.