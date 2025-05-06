عمليات استدعاء موسّعة.. الحريديم يتصدرون المشهد من جديد

Advertisement

أحدثت خطة بتوسيع نطاق إصدار أوامر التجنيد لليهود المتشددين (الحريديم)، بلبلة ، إذ بحسب صحيفة " " يهدد الإعلان الذي صدر دون تنسيق مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، وفق مصادر في والجماعات الحريدية، بتعميق الأزمة الائتلافية المحيطة بقانون التجنيد.ونقلت الصحيفة عن أحزاب حريدية قولها إن رئيس لجنة الخارجية والدفاع قام بـ"إشعال النار"، وإن "صب الزيت عليها".يذكر أن إدلشتاين استدعى أمس رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى اللجنة لتقديم تفسيرات حول سبب عدم تمرير ، على الرغم من أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تلقوا أوامر الاستدعاء.وتزعم مصادر سياسية رفيعة المستوى مطلعة على التفاصيل أن "قانون الإعفاء قد انتهى.وبحسب التقديرات فإن هنالك نحو 90 ألف مجند محتمل من . (ارم)