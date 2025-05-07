معارضون لمادورو وصلوا لأميركا .. روبيو يشرح التفاصيل

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وقال في منشور على منصة "إكس" إنّه "بعد عملية دقيقة، أصبح جميع الرهائن الآن آمنين على الأراضي الأميركية"، من دون أن يقدّم أيّ تفاصيل عن العملية. الأميركي ، الأربعاء، أنّ خمس شخصيات من الفنزويلية كانوا لاجئين منذ أكثر من عام داخل في كراكاس "أصبحوا الآن آمنين على الأراضي الأميركية" بفضل "عملية إنقاذ ناجحة".وقال في منشور على منصة "إكس" إنّه "بعد عملية دقيقة، أصبح جميع الرهائن الآن آمنين على الأراضي الأميركية"، من دون أن يقدّم أيّ تفاصيل عن العملية.

وأضاف أنّ "الولايات المتّحدة ترحّب بنجاح عملية إنقاذ جميع الرهائن المحتجزين لدى نظام في السفارة الأرجنتينية في كراكاس"، واصفا هؤلاء المعارضين بأنهم "أبطال فنزويليون".



وأعرب الوزير الأميركي عن أسفه لأنّ "نظام مادورو غير الشرعي قوّض المؤسّسات الفنزويلية وانتهك حقوق الإنسان وعرّض أمننا الإقليمي للخطر"، بحسب تعبيره.



ويأتي الإعلان عن هذه العملية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين وكراكاس توترا شديدا.



ولم تعلّق في الحال على ما أعلنه الوزير الأميركي.