بدلاً من "الفارسي".. ترامب يعتزم اعتماد تسمية "الخليج العربي"

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يعتزم الرئيس الأميركي الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية " " بشكل رسمي، خلال زيارته المرتقبة إلى .ويأتي هذا التحرك في ظل اتصالات متقدمة بين وطهران حول الملف ، وسط دفع عربي لتغيير التسمية التاريخية للمسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران.وقال مسؤولان أميركيان كبيران، لوكالة أسوشيتد برس:" تم تقديم تقرير التغيير المحتمل على خلفية بين وإيران بشأن ". (روسيا اليوم)