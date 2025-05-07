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عربي-دولي

بدلاً من "الفارسي".. ترامب يعتزم اعتماد تسمية "الخليج العربي"

Lebanon 24
07-05-2025 | 00:22
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يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.
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ويأتي هذا التحرك في ظل اتصالات متقدمة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، وسط دفع عربي لتغيير التسمية التاريخية للمسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران. 

وقال مسؤولان أميركيان كبيران، لوكالة أسوشيتد برس:" تم تقديم تقرير التغيير المحتمل على خلفية الاتصالات المتقدمة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي".  (روسيا اليوم)

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