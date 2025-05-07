وزير الدفاع الباكستاني: سننهي التوترات إذا تراجعت الهند

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قال خواجة محمد آصف، اليوم الأربعاء، إن إسلام آباد مستعدة لإنهاء العمل العسكري ضد إذا تراجعت عن ذلك.وتحدث وزير الدفاع الباكستاني عبر التلفزيونية عن رد بلاده على الضربات العسكرية صباح الأربعاء.وقال إن باكستان ستنهي التوترات إذا تراجعت الهند. وأكد آصف في المقابلة أن جنودا هنودا أسروا، لكنه صرح لاحقا بأنه لم يؤسر أي جندي هندي.وكان محمد آصف صرح في وقت سابق لقناة التلفزيونية بأن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع الهند.وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، بعد هجوم دام في الهندية، وردت الهند بضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل باكستان وكشمير الخاضعة لها، ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين، فيما توعدت باكستان بالرد وتبادلت الدولتان القصف المدفعي، وسط إجراءات دبلوماسية تصعيدية من الطرفين.وأعلنت في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام "كشمير" بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية. وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.من جهتها أبلغت باكستان بحقها في الرد على الضربات الهندية.