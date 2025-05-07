Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الباكستاني: سننهي التوترات إذا تراجعت الهند

Lebanon 24
07-05-2025 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1356841-638822004388455392.png
Doc-P-1356841-638822004388455392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الأربعاء، إن إسلام آباد مستعدة لإنهاء العمل العسكري ضد الهند إذا تراجعت نيودلهي عن ذلك.
Advertisement

وتحدث وزير الدفاع الباكستاني عبر قناة بلومبرغ التلفزيونية عن رد بلاده على الضربات العسكرية الهندية صباح الأربعاء.

وقال إن باكستان ستنهي التوترات إذا تراجعت الهند. وأكد آصف في المقابلة أن جنودا هنودا أسروا، لكنه صرح لاحقا بأنه لم يؤسر أي جندي هندي.

وكان محمد آصف صرح في وقت سابق لقناة بلومبرغ التلفزيونية بأن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع الهند.

وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، بعد هجوم دام في كشمير الهندية، وردت الهند بضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل باكستان وكشمير الخاضعة لها، ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين، فيما توعدت باكستان بالرد وتبادلت الدولتان القصف المدفعي، وسط إجراءات دبلوماسية تصعيدية من الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام "كشمير" بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية. وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

من جهتها أبلغت باكستان مجلس الأمن الدولي بحقها في الرد على الضربات الهندية.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الباكستاني: الأهداف التي قصفتها الهند مدنية
lebanon 24
07/05/2025 09:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: جميع الأهداف التي استهدفتها الهند مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين
lebanon 24
07/05/2025 09:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: أي محاولة من الهند لمهاجمة باكستان سنقابلها برد فعل مناسب
lebanon 24
07/05/2025 09:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الباكستاني يعلن إجراء تجربة إطلاق صاروخ ثانية في ظل التوتر مع الهند
lebanon 24
07/05/2025 09:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:26 | 2025-05-07
01:56 | 2025-05-07
01:55 | 2025-05-07
01:10 | 2025-05-07
00:43 | 2025-05-07
00:42 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24