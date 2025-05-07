بعد التوتر الهندي الباكستاني.. دعوة صينية للتهدئة

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وجاء في البيان الصيني: "ندعو الهند وباكستان إلى إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار، والحفاظ على الهدوء والتحلي بضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا".وأعربت عن "أسفها للعمل العسكري "، وكذلك أعربت عن قلقها إزاء التطورات الحالية.وقالت إن "الصين تعارض كافة أشكال الإرهاب". (روسيا اليوم)