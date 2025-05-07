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عربي-دولي

بعد التوتر الهندي الباكستاني.. دعوة صينية للتهدئة

Lebanon 24
07-05-2025 | 00:43
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دعت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الهند وباكستان إلى التزام ضبط النفس والمحافظة على الهدوء، وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد.
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 وجاء في البيان الصيني: "ندعو الهند وباكستان إلى إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار، والحفاظ على الهدوء والتحلي بضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا".

وأعربت الصين عن "أسفها للعمل العسكري الهندي"، وكذلك أعربت عن قلقها إزاء التطورات الحالية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "الصين تعارض كافة أشكال الإرهاب". (روسيا اليوم)
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