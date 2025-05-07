مصادر تكشف... تتحرك إيراني يهدف لوقف استهداف الحوثيين للسفن الأميركية

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كشفت مصادر لصحيفة " تايمز" الأميركية عن تحرك إيراني يهدف إلى وقف استهداف الحوثيين للسفن الأميركية.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن "استخدمت نفوذها على الحوثيين في إطار جهود وقف إطلاق النار، ودفعهم إلى التوقف عن استهداف السفن الأميركية".ويطلق الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيرة على ويستهدفون حركة الملاحة في منذ تفجرت الحرب بين إسرائيل وحركة " " في غزة، وذلك تضامنا مع ، على حدّ قول جماعة .الأميركي الثلاثاء إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من وقف عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك في المكتب البيضاوي، قال : "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة المتحالفة مع التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في .ووصفت الخارجية الأميركية الاتفاق بأنه "اختبار لجدية الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم "أبلغونا عبر برغبتهم في وقف إطلاق النار"، لكنها شددت على أن "الحكم سيكون على الأفعال لا الأقوال".وأعلنت سلطنة ، الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين في اليمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.وصرّح بدر البوسعيدي قائلا إن الاتفاق جاء "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخرا مع الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في بهدف تحقيق خفض التصعيد"، مضيفا أن الاتفاق "يقضي بعدم استهداف أي من الطرفين للآخر مستقبلا، بما في ذلك السفن الأميركية".