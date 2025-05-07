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عربي-دولي
خلال ساعات.. مقترح بشأن غزة قد يبصر النور
Lebanon 24
07-05-2025
|
01:55
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كشفت مصادر "العربية" عن بلورة مقترح جديد خلال الساعات المقبلة بضغوط أميركية بشأن غزة، مؤكدة أن المقترح يتضمن فتح ممرات آمنة وإنشاء نقاط خاصة لتوزيع المساعدات بغزة.
وأفادت المصادر عن أن الوسطاء يسعون لبلورة المقترح الجديد بشأن غزة قبل زيارة
الرئيس دونالد ترامب
للمنطقة.
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وأشارت المصادر إلى مشاورات حول أن تكون أميركا مسؤولة عن دخول المساعدات وتوزيعها بغزة، مضيفة أن الوسطاء أبلغوا أميركا رفضهم أن تكون
إسرائيل
مسؤولة عن توزيع المساعدات.
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