خلال ساعات.. مقترح بشأن غزة قد يبصر النور

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كشفت مصادر "العربية" عن بلورة مقترح جديد خلال الساعات المقبلة بضغوط أميركية بشأن غزة، مؤكدة أن المقترح يتضمن فتح ممرات آمنة وإنشاء نقاط خاصة لتوزيع المساعدات بغزة.وأفادت المصادر عن أن الوسطاء يسعون لبلورة المقترح الجديد بشأن غزة قبل زيارة للمنطقة.وأشارت المصادر إلى مشاورات حول أن تكون أميركا مسؤولة عن دخول المساعدات وتوزيعها بغزة، مضيفة أن الوسطاء أبلغوا أميركا رفضهم أن تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات.