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كم بلغ حجم الخسائر اللاحقة بمطار صنعاء بعد القصف الإسرائيلي؟

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:59
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بلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي حوالى 500 مليون دولار جراء القصف الإسرائيلي العنيف أمس على العاصمة اليمنية ، بحسب ما أعلن مدير المطار خالد الشايف اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال الشايف :"إن الخسائر الأولية للعدوان على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار مع استمرار عملية تقييم الأضرار"، مضيفا : "أن العدو دمر الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، ومبنى التموين سوي بالكامل".
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