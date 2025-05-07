كم بلغ حجم الخسائر اللاحقة بمطار صنعاء بعد القصف الإسرائيلي؟

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بلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار الدولي حوالى 500 مليون دولار جراء القصف العنيف أمس على العاصمة ، بحسب ما أعلن مدير اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الشايف :"إن الخسائر الأولية للعدوان على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار مع استمرار عملية تقييم الأضرار"، مضيفا : "أن العدو دمر الصالات في بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، ومبنى التموين سوي بالكامل".