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عربي-دولي
كم بلغ حجم الخسائر اللاحقة بمطار صنعاء بعد القصف الإسرائيلي؟
Lebanon 24
07-05-2025
|
02:59
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بلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار
صنعاء
الدولي حوالى 500 مليون دولار جراء القصف
الإسرائيلي
العنيف أمس على العاصمة
اليمنية
، بحسب ما أعلن مدير
المطار
خالد الشايف
اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال الشايف :"إن الخسائر الأولية للعدوان على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار مع استمرار عملية تقييم الأضرار"، مضيفا : "أن العدو دمر الصالات في
مطار صنعاء
بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، ومبنى التموين سوي بالكامل".
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