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إسلام أباد: تركيا أعلنت تضامنها مع باكستان عقب الهجوم الهندي

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:49
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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن سفير تركيا لدى إسلام آباد عرفان نذير أوغلو، أكد لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية تضامن بلاده مع باكستان عقب الهجوم الهندي، بحسب وكالة "تاس".
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وأفادت الخارجية الباكستانية بأن "سفير تركيا اتصل بالوزير محمد إسحاق دار للتعبير عن تضامن تركيا القوي مع باكستان في أعقاب انتهاك الهند غير المبرر لسيادة باكستان والخسارة المأسوية لأرواح الأبرياء".

وناقش الجانبان المخاوف الأمنية الإقليمية بعمق، وأكدا التزامهما "الحفاظ على التنسيق والتعاون الوثيقين".

وكانت وكالة "تاس" أفادت بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد اليوم ، أن "تركيا تقف متضامنة مع باكستان وتعارض العدوان الهندي". 

يأتي ذلك، بينما أجرى فيدان محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار بحثا خلاله التصعيد الأخير بين باكستان والهند، بخاصة بعد العملية العسكرية الهندية ضد أهداف في باكستان ومنطقة آزاد كشمير، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وخلال هذه المباحثات، أكدت المصادر الديبلوماسية التركية أن "تركيا تتابع التطورات عن كثب وتدعو إلى ضبط النفس والحوار بين الطرفين".
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