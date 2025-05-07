إسلام أباد: تركيا أعلنت تضامنها مع باكستان عقب الهجوم الهندي

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أعلنت الباكستانية اليوم أن سفير لدى إسلام آباد نذير ، أكد لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية تضامن بلاده مع باكستان عقب الهجوم ، بحسب وكالة "تاس".وأفادت الخارجية الباكستانية بأن "سفير تركيا اتصل بالوزير دار للتعبير عن تضامن تركيا القوي مع باكستان في أعقاب انتهاك غير المبرر لسيادة باكستان والخسارة المأسوية لأرواح الأبرياء".وناقش الجانبان المخاوف الأمنية الإقليمية بعمق، وأكدا التزامهما "الحفاظ على التنسيق والتعاون الوثيقين".وكانت وكالة "تاس" أفادت بأن ، أكد اليوم ، أن "تركيا تقف متضامنة مع باكستان وتعارض العدوان الهندي".يأتي ذلك، بينما أجرى فيدان محادثة هاتفية مع نظيره دار بحثا خلاله التصعيد الأخير بين باكستان والهند، بخاصة بعد العملية العسكرية ضد أهداف في باكستان ومنطقة ، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.وخلال هذه المباحثات، أكدت المصادر الديبلوماسية أن "تركيا تتابع التطورات عن كثب وتدعو إلى ضبط النفس والحوار بين الطرفين".