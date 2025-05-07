من داخل كاراكاس.. واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين

Advertisement

الأميركي نجاح عملية إنقاذ خمسة من أعضاء الفنزويلية كانوا قد لجأوا إلى في العاصمة طلبا للحماية السياسية.وكتب على منصة "إكس" إنه "بعد عملية دقيقة، أصبح جميع الرهائن الآن آمنين على الأراضي "، من دون أن يقدم أي تفاصيل عن العملية.وأضاف أن " ترحب بنجاح عملية إنقاذ جميع الرهائن المحتجزين لدى نظام في السفارة الأرجنتينية في كاراكاس"، واصفا هؤلاء المعارضين بأنهم "أبطال فنزويليون".وأعرب عن أسفه لأن "نظام مادورو غير الشرعي قوض المؤسسات الفنزويلية وانتهك حقوق الإنسان وعرض أمننا الإقليمي للخطر". (روسيا اليوم)