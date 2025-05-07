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عربي-دولي

من داخل كاراكاس.. واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:47
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نجاح عملية إنقاذ خمسة من أعضاء المعارضة الفنزويلية كانوا قد لجأوا إلى السفارة الأرجنتينية في العاصمة كاراكاس طلبا للحماية السياسية.
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وكتب روبيو على منصة "إكس" إنه "بعد عملية دقيقة، أصبح جميع الرهائن الآن آمنين على الأراضي الأمريكية"، من دون أن يقدم أي تفاصيل عن العملية.
 
وأضاف أن "الولايات المتحدة ترحب بنجاح عملية إنقاذ جميع الرهائن المحتجزين لدى نظام مادورو في السفارة الأرجنتينية في كاراكاس"، واصفا هؤلاء المعارضين بأنهم "أبطال فنزويليون".

وأعرب عن أسفه لأن "نظام مادورو غير الشرعي قوض المؤسسات الفنزويلية وانتهك حقوق الإنسان وعرض أمننا الإقليمي للخطر". (روسيا اليوم)
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