بالأرقام.. كم بلغت حصيلة المسلحين الذين استهدفتهم الهند

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أفادت قناة NDTV بأن ما لا يقل عن 70 مسلحا قتلوا في غارات هندية على باكستان.وقالت مصادر في الحكومة للقناة إن "70 "إرهابيا"، حسب تعبيرها، قتلوا أثناء تنفيذ 24 ضربة صاروخية عبر تسعة مواقع في باكستان وكشمير انتقاما لهجوم باهالغام الإرهابي".وأدى ، الذي حمل اسم عملية "سندور"، إلى إصابة "أكثر من 60 شخصا عبر المواقع التسعة المستهدفة.وقالت المصادر إن هذه المواقع تم تحديدها كمراكز لنشاطات إرهابية. وقد استهدفت الصواريخ الدقيقة معسكرات تابعة لـ"لشكر طيبة" و"جيش محمد". (روسيا اليوم)