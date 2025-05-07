مصر تعلق على وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين

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أعربت مصر عن ترحيبها بالنجاح الذي حققته الجهود العمانية في التوسط والذي أثمر عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة.وأكدت مصر على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الاستقرار الإقليمي، معربة عن أملها في أن يسهم بشكل إيجابي في ضمان حرية الملاحة البحرية في ، والتي تعد شريانا حيويا للتجارة العالمية والأمن الاقتصادي.كما تعرب مصر عن تطلعها لأن يشهد المرحلة المقبلة التزامًا كاملا بهذا الاتفاق من جميع الأطراف، بما يسهم في تخفيف التوترات الإقليمية ويشكل دافعا نحو تسوية شاملة للأزمة .إلى ذلك، تؤكد مصر على ضرورة توظيف هذه الخطوة الإيجابية لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب على ، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يُعيد الأمن والاستقرار ويُحفظ حقوق الشعوب.وتجدد مصر وقوفها الداعم لكل الجهود الرامية إلى حل الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وتؤكد على دور في دعم المسارات السياسية التي تعزز السلام وتُحقق تطلعات شعوب المنطقة. (روسيا اليوم)