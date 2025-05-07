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مصر تعلق على وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:21
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أعربت مصر عن ترحيبها بالنجاح الذي حققته الجهود العمانية في التوسط والذي أثمر عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة.
 
وأكدت مصر على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الاستقرار الإقليمي، معربة عن أملها في أن يسهم بشكل إيجابي في ضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والتي تعد شريانا حيويا للتجارة العالمية والأمن الاقتصادي.
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كما تعرب مصر عن تطلعها لأن يشهد المرحلة المقبلة التزامًا كاملا بهذا الاتفاق من جميع الأطراف، بما يسهم في تخفيف التوترات الإقليمية ويشكل دافعا نحو تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

إلى ذلك، تؤكد مصر على ضرورة توظيف هذه الخطوة الإيجابية لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يُعيد الأمن والاستقرار ويُحفظ حقوق الشعوب.

وتجدد مصر وقوفها الداعم لكل الجهود الرامية إلى حل الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وتؤكد على دور المجتمع الدولي في دعم المسارات السياسية التي تعزز السلام وتُحقق تطلعات شعوب المنطقة. (روسيا اليوم)
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