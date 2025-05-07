الجلسة الأولى لانتخاب خلف للبابا فرنسيس بعد الظهر... هكذا تتمّ العملية

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يجتمع عند الساعة 16.30 عصرا بتوقيت ، الكرادلة في جلسة أولى لانتخاب البابا الجديد بعد وفاة ، بحسب وكالة "نوفا" الايطالية.من المقرر صدور دخان واحد فقط اليوم، ومن اثنان في اليوم: واحد في نهاية الصباح، والآخر في نهاية فترة ما بعد الظهر، ما لم يكن اسم البابا الجديد موجودًا بالفعل في التصويت الأول. وكما هو معروف فإن الدخان الأسود يدل على أن الأغلبية لم تتحقق، بينما الدخان الأبيض يدل على أن أسقف روما الجديد قد تم انتخابه.سيحمل الكرادلة الناخبون الـ133 الذين تم استدعاؤهم لاختيار البابا الرقم 267 في أيديهم ورقة اقتراع مستطيلة مكتوب عليها "Eligo in Summum Pontificem" في النصف العلوي و"مكان لكتابة اسم المنتخب" في النصف السفلي و"مصنوعة بطريقة يمكن طيها إلى نصفين". يقوم كل ناخب كاردينالي، حسب ترتيب الأسبقية، بعد كتابة ورقة الاقتراع وطيّها، ورفعها بحيث تكون مرئية، بنقلها إلى المذبح، حيث يقف المراقبون، حيث يوجد وعاء مغطى بلوحة لجمع أوراق الاقتراع. "أدعو ، الذي سيدينني، ليشهد بأن صوتي قد أعطي لمن أعتقد، بحسب الله، أنه يجب انتخابه": هذه هي الصيغة التي سيقولها كل كاردينال بصوت عالٍ، ويضع ورقة الاقتراع الخاصة به على اللوحة ويدخلها معها في الحاوية. وفي النهاية ينحني أمام المذبح ويعود إلى مقعده.بعد أن يضع جميع الناخبين أوراق الاقتراع الخاصة بهم في الجرة، يقوم الفاحص الأول بهز الجرة مرات عدة لخلط الأوراق، بعد ذلك مباشرة، يقوم الفاحص الأخير بفرز الأوراق عن طريق أخذها بشكل واضح واحدة تلو الأخرى من الجرة ووضعها في حاوية فارغة أخرى. إذا لم يتوافق عدد البطاقات مع عدد الناخبين، وجب حرقها كلها وإجراء تصويت ثان على الفور. إذا كان العدد مطابقًا لعدد الناخبين، يتم الفرز على النحو التالي: يقوم آخر الفاحصين، أثناء قراءته للأوراق ، بثقبها بإبرة في المكان الذي توجد فيه كلمة "إليجو"، ويدخلها في خيط، حتى يمكن حفظها بشكل أكثر أمانًا. بعد قراءة الأسماء، يتم ربط طرفي الخيط بعقدة، وتوضع البطاقات في حاوية أو على جانب الطاولة. في هذه المرحلة يتم فرز الأصوات، ثم بعد التحقق منها، يتم حرق بطاقات الاقتراع في موقد من الحديد الزهر استخدم لأول مرة خلال الكونكلاف عام 1939. ويستخدم موقد ثان، متصل منذ عام 2005، للمواد الكيميائية التي يجب أن تعطي في حالة عدم الانتخابات واللون الأبيض في حال الانتخابات.لانتخاب البابا، يتطلب الأمر ما لا يقل عن ثلثي الأصوات. في الحالة الخاصة للمجمع الذي سيبدأ اليوم، ستكون هناك حاجة إلى 3 أصوات لانتخاب البابا، حيث يبلغ عدد الكرادلة الناخبين 7. وسواء انتُخب البابا أو لم ينتخب، يجب على المراجعين التحقق من كل من بطاقات الاقتراع والملاحظات التي وضعها المراقبون، للتأكد من أنهم قاموا بمهمتهم بدقة وإخلاص. بعد المراجعة مباشرة، قبل أن يغادر الناخبون الكرادلة ، يحرق الفاحصون كل بطاقات الاقتراع بمساعدة سكرتير المجمع ومشرفي المراسم، الذين يتم استدعاؤهم في هذه الأثناء من قبل آخر شماس كاردينال. ولكن إذا تقرر إجراء تصويت ثان على الفور، فإن بطاقات الاقتراع من التصويت الأول سوف تحرق في النهاية فقط، مع بطاقات الاقتراع من التصويت الثاني.يتم التصويت كل يوم، صباحا وبعد الظهر وإذا واجه الكرادلة الناخبون صعوبة في الاتفاق على الشخص الذي سيتم انتخابه، بعد ثلاثة أيام دون نتيجة، يتم تعليق الفرز لمدة أقصاها ، من أجل استراحة للصلاة، ومحادثة حرة بين الناخبين، ووعظة روحية قصيرة، يقدمها الأول في رتبة الشمامسة.ومن ثم تستأنف عملية التصويت. بعد سبع جولات من الاقتراع، إذا لم تتم الانتخابات، هناك استراحة أخرى للصلاة والمناقشة والحث، يقدمها الكاردينال الأول في رتبة الكهنة. ثم يتم إجراء سلسلة أخرى محتملة من سبع عمليات تصويت، وإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة، يتم التخطيط لوقفة جديدة للصلاة والمناقشة والتحريض، يعقدها الكاردينال الأول في رتبة الأساقفة. ثم تستأنف عملية التصويت، سبعة على الأكثر. إذا لم تكن هناك انتخابات، يتم تخصيص يوم للصلاة والتأمل والحوار، وفي التصويتات اللاحقة يجب بين الاسمين اللذين حصلا في التصويت السابق على أكبر عدد من الأصوات. وفي هذه الاقتراعات أيضًا، يشترط الحصول على أغلبية مؤهلة لا تقل عن ثلثي أصوات الكرادلة الحاضرين والمصوتين، لكن في هذه الاقتراعات، لا يجوز للكاردينالين اللذين طلب التصويت عليهما التصويت.