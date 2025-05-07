سكان غزة يريدون المغادرة.. استطلاع للرأي يظهر توجه اهالي القطاع

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كتب موقع " ": أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الثلاثاء أن ما يقرب من نصف على استعداد للتقدم بطلب إلى لمساعدتهم على مغادرة القطاع إلى دول أخرى.واستند ، الذي أجراه " للبحوث السياسية والمسحية"، إلى استقصاء آراء المواطنين في مختلف أنحاء والضفة الغربية خلال الفترة من 1 إلى 4 أيار، أي بعد نحو ستة أسابيع من استئناف القوات عملياتها العسكرية في غزة عقب انهيار هدنة قصيرة.وقال المركز، وهو مؤسسة بحثية مقرها ، في تقريره إن 49 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم مستعدون للتقدم بطلب إلى إسرائيل لمساعدتهم في الهجرة عن غزة عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية، في حين قال 50 بالمئة إنهم غير مستعدين لذلك، وفقما ذكرت " ".وكشف الاستطلاع أيضا أن 48 بالمئة من سكان غزة يؤيدون سلسلة المظاهرات المناهضة لحركة ، التي اندلعت في عدة مناطق داخل القطاع، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بسكان ، حيث أيّد 14 بالمئة فقط هذه الاحتجاجات.