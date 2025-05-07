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عربي-دولي

سكان غزة يريدون المغادرة.. استطلاع للرأي يظهر توجه اهالي القطاع

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:00
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كتب موقع "سكاي نيوز": أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الثلاثاء أن ما يقرب من نصف سكان غزة على استعداد للتقدم بطلب إلى إسرائيل لمساعدتهم على مغادرة القطاع إلى دول أخرى.
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واستند الاستطلاع، الذي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"، إلى استقصاء آراء المواطنين في مختلف أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية خلال الفترة من 1 إلى 4 أيار، أي بعد نحو ستة أسابيع من استئناف القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في غزة عقب انهيار هدنة قصيرة.

وقال المركز، وهو مؤسسة بحثية مقرها رام الله، في تقريره إن 49 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم مستعدون للتقدم بطلب إلى إسرائيل لمساعدتهم في الهجرة عن غزة عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية، في حين قال 50 بالمئة إنهم غير مستعدين لذلك، وفقما ذكرت "رويترز".

وكشف الاستطلاع أيضا أن 48 بالمئة من سكان غزة يؤيدون سلسلة المظاهرات المناهضة لحركة حماس، التي اندلعت في عدة مناطق داخل القطاع، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بسكان الضفة الغربية، حيث أيّد 14 بالمئة فقط هذه الاحتجاجات.
وسبق لمسؤولين إسرائيليين أن اقترحوا استعداد تل أبيب لمساعدة سكان غزة الراغبين في مغادرة القطاع، لكن جهودها لإقناع دول أخرى بقبولهم لم تحقق تقدما يُذكر حتى الآن.

وقد عبّر وزراء إسرائيليون بشكل صريح عن رغبتهم في رؤية سكان غزة بالكامل يغادرون القطاع، تماشيا مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي سبق أن اقترحها لإعادة تطوير غزة كمنتجع ساحلي تحت إشراف أميركي.
 
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