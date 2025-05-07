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عربي-دولي
أول محطة إلى الغرب.. لماذا قرر الشرع زيارة فرنسا؟
Lebanon 24
07-05-2025
|
05:06
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أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أنّ الرئيس
إيمانويل ماكرون
سيستقبل في
باريس
الأربعاء الرئيس السوري
أحمد الشرع
، في أول زيارة له إلى
أوروبا
.
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وبحسب تحليل لصحيفة "جورزاليم بوست"، فإن
فرنسا
، التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، تعد الخيار الطبيعي لأول زيارة غربية للشرع، فبالإضافة إلى علاقاتها التاريخية مع
سوريا
ولبنان، تملك فرنسا مصالح كبيرة في كلا البلدين.
وعلى عكس
الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة، اللتين تتبنيان نهجا حذرا تجاه سوريا، يُنظر إلى فرنسا على أنها تتبع سياسة أكثر توازنا في التعامل مع
الشرق الأوسط
، مما يجعلها دولة "تجد فيها سوريا التأييد الذي تحتاجه في هذه المرحلة الحساسة".
وتبدي باريس، مؤشرات على الانفتاح المشروط تجاه
دمشق
، خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين، وعودة الاهتمام بملف
مكافحة الإرهاب
في المنطقة.
وتحظى هذه الزيارة، بترقب واسع، خصوصا في ظل التباين الدولي بشأن آليات الحل في سوريا. (سكاي نيوز عربية)
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