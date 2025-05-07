أول محطة إلى الغرب.. لماذا قرر الشرع زيارة فرنسا؟

أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أنّ الرئيس سيستقبل في الأربعاء الرئيس السوري ، في أول زيارة له إلى .

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وبحسب تحليل لصحيفة "جورزاليم بوست"، فإن ، التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، تعد الخيار الطبيعي لأول زيارة غربية للشرع، فبالإضافة إلى علاقاتها التاريخية مع ولبنان، تملك فرنسا مصالح كبيرة في كلا البلدين.



وعلى عكس والمملكة المتحدة، اللتين تتبنيان نهجا حذرا تجاه سوريا، يُنظر إلى فرنسا على أنها تتبع سياسة أكثر توازنا في التعامل مع ، مما يجعلها دولة "تجد فيها سوريا التأييد الذي تحتاجه في هذه المرحلة الحساسة".



وتبدي باريس، مؤشرات على الانفتاح المشروط تجاه ، خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين، وعودة الاهتمام بملف في المنطقة.



وتحظى هذه الزيارة، بترقب واسع، خصوصا في ظل التباين الدولي بشأن آليات الحل في سوريا. (سكاي نيوز عربية)