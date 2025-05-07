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عربي-دولي

الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا (صور)

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:18
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أحبطت القوات المسلحة الأردنية، فجر الأربعاء، محاولة تهريب وتسلل على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، قادمة من الأراضي السورية، كانت تستهدف إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل الأردن.
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وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش العربي أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وأضاف المصدر أن وحدات رد الفعل السريع تعاملت على الفور مع المحاولة، وطبقت قواعد الاشتباك المعتمدة، ما أجبر المهربين على الفرار عائدين إلى داخل الأراضي السورية.

وأسفرت عمليات التمشيط والتفتيش التي تلت الاشتباك عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل العمل بكل حزم لحماية الحدود ومنع أي محاولات تهريب أو تسلل، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره. (روسيا اليوم)
 
 
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