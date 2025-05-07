Advertisement

إقتصاد

بمليارات الدولارات... إرتفاع أسهم شركات السلاح الهندية بعد التوتّر مع باكستان

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1356996-638822184841955755.jpg
Doc-P-1356996-638822184841955755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّلت شركات الصناعات العسكرية الهندية قفزة في قيمتها السوقية تجاوزت 5 مليارات دولار، وذلك في أعقاب التوترات المتصاعدة مع باكستان.
Advertisement

وأظهر مؤشر فرعي يضم 10 من أبرز شركات الصناعات العسكرية الهندية، بينها شركة صناعة الطائرات الهندية المملوكة للدولة "هندوستان أيرونوتيكس ليمتد وشركة صناعة الصواريخ "سولار إنداستريز إنديا ليمتد"، ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة منذ وقوع الهجوم الذي استهدف مجموعة من السائحين في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من إقليم كشمير، وسط توقعات بأن تؤدي الأوضاع الجيوسياسية المضطربة إلى تعزيز الطلب على منتجات هذه الشركات. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار أسهم شركات السيارات في الصين
lebanon 24
07/05/2025 15:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع أسهم شركة "هوغو بوس"
lebanon 24
07/05/2025 15:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشرات الهندية تفتتح على ارتفاع بعد إعفاء الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية (الشرق)
lebanon 24
07/05/2025 15:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم شركة "تسلا" ترتفع 2.5%
lebanon 24
07/05/2025 15:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:50 | 2025-05-07
08:38 | 2025-05-07
08:30 | 2025-05-07
08:08 | 2025-05-07
08:00 | 2025-05-07
07:39 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24