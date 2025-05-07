بمليارات الدولارات... إرتفاع أسهم شركات السلاح الهندية بعد التوتّر مع باكستان

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سجّلت شركات قفزة في قيمتها السوقية تجاوزت 5 مليارات دولار، وذلك في أعقاب التوترات المتصاعدة مع باكستان.وأظهر مؤشر فرعي يضم 10 من أبرز شركات الصناعات العسكرية الهندية، بينها شركة صناعة الطائرات الهندية المملوكة للدولة "هندوستان أيرونوتيكس ليمتد وشركة صناعة الصواريخ "سولار إنداستريز إنديا ليمتد"، ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة منذ وقوع الهجوم الذي استهدف مجموعة من السائحين في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من إقليم ، وسط توقعات بأن تؤدي الأوضاع الجيوسياسية المضطربة إلى تعزيز الطلب على منتجات هذه الشركات. (سكاي نيوز)