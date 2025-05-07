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عربي-دولي

تحطم طائرة حربيّة في فنلندا... وهذا مصير الطيّار

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:50
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تحطمت مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet قرب مطار روفانييمي في لابلاند الفنلندية.
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وأفادت قوات الدفاع الفنلندية (FDF) في بيان رسمي عبر منصة "إكس" بأن فرق الإنقاذ عثرت على الطيار بصحة جدية، بعدما تمكن من القفز من على متن الطائرة قبل تحطمها، دون توضيح ما إذا كان مصابا أم لا.

ووفقا للبيان وقع الحادث حوالي الساعة 10:50 صباحا، حيث تلقت خدمات الطوارئ في المنطقة تحذيرا بوقوع حادث جوي بعد وقت قصير من الحادثة.

وأبلغت هيئة الإذاعة الفنلندية الرسمية (Yle) بأن صحفييها الذين تواجدوا في المنطقة رصدوا سحبا من الدخان تنبعث من موقع قرب مطار المدينة.

ووفقا للسلطات الفنلندية، لا يزال العمل جاريا على تحديد أسباب الحادث. (روسيا اليوم)
 
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