تحطم طائرة حربيّة في فنلندا... وهذا مصير الطيّار

تحطمت مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet قرب مطار روفانييمي في الفنلندية.

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وأفادت قوات الدفاع الفنلندية (FDF) في بيان رسمي عبر منصة "إكس" بأن فرق الإنقاذ عثرت على الطيار بصحة جدية، بعدما تمكن من القفز من قبل تحطمها، دون توضيح ما إذا كان مصابا أم لا.



ووفقا للبيان وقع الحادث حوالي الساعة 10:50 صباحا، حيث تلقت في المنطقة تحذيرا بوقوع حادث جوي بعد وقت قصير من الحادثة.



وأبلغت هيئة الإذاعة الفنلندية الرسمية (Yle) بأن صحفييها الذين تواجدوا في المنطقة رصدوا سحبا من الدخان تنبعث من موقع قرب مطار المدينة.



ووفقا للسلطات الفنلندية، لا يزال العمل جاريا على تحديد أسباب الحادث. (روسيا اليوم)