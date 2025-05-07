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عربي-دولي

لعمليتها ضد باكستان.. لماذا اختارت الهند اسم "السندور"؟

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:09
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أثار إعلان الهند إطلاق اسم "عملية سندور" في هجومها الصاروخي على باكستان، تساؤلات عن دلالة إطلاق ذلك الاسم على عملية عسكرية والرسائل التي رغبت نيودلهي بتوجييها.
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وبحسب وسائل إعلام هندية، يُعتبر "السندور" مسحوقا أحمر يُستخدم تقليديا من قبل النساء الهنديات المتزوجات، حيث يُوضع على الجبهة كرمز للزواج والحياة الزوجية.
 
ووفقا لصحيفة "كيرالا كاومودي"، فإن اختيار هذا الاسم للعملية العسكرية يحمل رسالة رمزية قوية، تعكس إصرار الهند على رد الاعتبار للضحايا وحماية كرامة النساء الهنديات اللواتي فقدن أزواجهن خلال الهجمات. (سكاي نيوز عربية) 
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