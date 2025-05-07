لعمليتها ضد باكستان.. لماذا اختارت الهند اسم "السندور"؟

Advertisement

أثار إعلان إطلاق اسم "عملية سندور" في هجومها الصاروخي على باكستان، تساؤلات عن دلالة إطلاق ذلك الاسم على عملية عسكرية والرسائل التي رغبت بتوجييها.وبحسب وسائل إعلام هندية، يُعتبر "السندور" مسحوقا أحمر يُستخدم تقليديا من قبل النساء الهنديات المتزوجات، حيث يُوضع على كرمز للزواج والحياة الزوجية.