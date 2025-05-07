تفاصيل مُرعبة... إليكم ما فعله "الطبيب الجزار" خلال حكم بشار الأسد

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أعلنت عن اعتقال الضابط بسام علي الملقب "بالطبيب الجزار"، والمتهم بارتكاب "جرائم طبية" بحق معتقلين في مشفى تشرين العسكري، خلال حكم الرئيس السابق .وقالت الداخلية السورية في بيان: "يُعدّ بسام أحد المتورطين في الجرائم الطبية، التي ارتُكبت بحق المعتقلين، إذ حوّل مشفى تشرين إلى مسلخ بشري".وأشار البيان إلى أن الموقوف "كان شريكاً في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين المحالين إلى المشفى، إضافة إلى تورّطه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز ذوي المعتقلين، كما كانت له صلة بتصفية عدد من المعتقلين، عبر حقنهم بمواد قاتلة داخل المشفى". (الإمارات 24)