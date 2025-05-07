Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل مُرعبة... إليكم ما فعله "الطبيب الجزار" خلال حكم بشار الأسد

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1357033-638822233419459152.jpg
Doc-P-1357033-638822233419459152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن اعتقال الضابط بسام يوسف سلمان علي الملقب "بالطبيب الجزار"، والمتهم بارتكاب "جرائم طبية" بحق معتقلين في مشفى تشرين العسكري، خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
Advertisement

وقالت الداخلية السورية في بيان: "يُعدّ بسام أحد المتورطين في الجرائم الطبية، التي ارتُكبت بحق المعتقلين، إذ حوّل مشفى تشرين إلى مسلخ بشري".

وأشار البيان إلى أن الموقوف "كان شريكاً في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين المحالين إلى المشفى، إضافة إلى تورّطه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز ذوي المعتقلين، كما كانت له صلة بتصفية عدد من المعتقلين، عبر حقنهم بمواد قاتلة داخل المشفى". (الإمارات 24)


مواضيع ذات صلة
داخل المستشفى... إليكم ما فعله نائب بأحد الأطباء!
lebanon 24
07/05/2025 18:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ابن خال بشار الأسد رامي مخلوف "عائد" ويهاجم "الهارب"
lebanon 24
07/05/2025 18:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"مريض نفسيّ".. القبض على ضابط في نظام بشار الأسد وما فعله بجثث المعتقلين لا يخطر على البال
lebanon 24
07/05/2025 18:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب معروف في ورطة.. صديقته تروي تفاصيل مرعبة: "وحش مريض"
lebanon 24
07/05/2025 18:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:12 | 2025-05-07
11:00 | 2025-05-07
10:49 | 2025-05-07
10:30 | 2025-05-07
10:28 | 2025-05-07
10:20 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24