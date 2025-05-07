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مقتل 3 سوريين بهجوم مسلح في ريف حلب الشمالي

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:33
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قتل 3 سوريين وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء هجوم مسلح نفذه ملثمان مجهولان بالأسلحة الرشاشة، استهدف مكتبا لتجارة السيارات في مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي.
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وأفاد شهود عيان أن المهاجمين الاثنين فتحا النار بشكل مباشر على المكتب قرب دوار الكف قبل أن يلوذا بالفرار. (روسيا اليوم)
 
 
 
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