مقتل 3 سوريين بهجوم مسلح في ريف حلب الشمالي

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قتل 3 سوريين وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء هجوم مسلح نفذه ملثمان مجهولان بالأسلحة الرشاشة، استهدف مكتبا لتجارة السيارات في مدينة أعزاز في ريف حلب .وأفاد شهود أن المهاجمين الاثنين فتحا النار بشكل مباشر على المكتب قرب دوار الكف قبل أن يلوذا بالفرار. (روسيا اليوم)