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بالصور.. هجوم بسكين في محطة مترو أنفاق طوكيو

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:39
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أفادت وسائل إعلام يابانية بأنه تم إلقاء القبض على رجل في العاصمة طوكيو بعد أن نفذ هجوما بسكين في مترو الأنفاق في المدينة اليوم الأربعاء أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.
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وحسب المعلومات فإن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وأدى إلى إصابة امرأة بجروح في رقبتها ويديها.

ووفقا لهيئة الإذاعة العامة NHK تم تعليق خط نامبوكو التابع لشركة طوكيو لمترو الأنفاق بعد الحادث، ومن المتوقع استئناف الخدمات على كامل الخط حوالي الساعة الثامنة مساء. (روسيا اليوم)
 
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