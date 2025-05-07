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عربي-دولي

الشرع في فرنسا... وهذا ما سيبحثه مع ماكرون

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:08
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وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس، في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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وسيبحث الشرع مع ماكرون عدداً من الملفات، وفي مقدمتها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة والطيران.

كذلك، تشمل المباحثات، وفقاً لمصدر سوريّ، "ملفات مهمة أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والقصف الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصاً لبنان". (العربية)
 
 
 
 
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