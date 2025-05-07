الشرع في فرنسا... وهذا ما سيبحثه مع ماكرون

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وصل الرئيس السوري ، في أول زيارة رسمية له إلى ، للقاء نظيره .وسيبحث مع ماكرون عدداً من الملفات، وفي مقدمتها وآفاق التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة والطيران.كذلك، تشمل المباحثات، وفقاً لمصدر سوريّ، "ملفات مهمة أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة، والقصف المتكرر على الأراضي السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصاً ". (العربية)