كيف يتمّ إختيار إسم البابا الجديد؟

ذكر موقع " "، أنّه عندما يختار الكرادلة الناخبون، البابا الجديد، يُطرح على الأخير سؤالان باللغة اللاتينية، قبل أن يرتدي الثوب الأبيض.

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وأشار الموقع الفاتيكانيّ إلى أنّ السؤال الأول هو "أتقبل انتخابك قانونياً كحبر أعظم؟"، بينما السؤال الثاني فهو "ماذا تريد أن تُسمّى؟"

وفي حال وافق المنتخب، واختار اسمه، تتم كل المراسم بعيداً عن أعين الناس، بانتظار أن يخرج الكاردينال الكاميرلنغ على شرفة البازيليك الفاتيكانية ليُردد على مرأى ومسمع العالم العبارة اللاتينية الشهيرة "أعلن لكم فرحاً عظيما. لدينا "، قبل أن يقرأ اسم البابا باللاتينية ومن ثمّ اسم العائلة، والاسم الذي اختاره كحبر أعظم.





ويُضاف على الإسم الذي يختاره البابا رقم تسلسلي في حال كان أحد البابوات السابقين يحمل الاسم عينه. فإذا اختار البابا الـ67 بعد المائتين اسم فرنسيس، على سبيل المثال، يصبح اسمه فرنسيس الثاني.







