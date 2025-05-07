قبل زيارة ترامب للمنطقة.. حماس تتهم إسرائيل بمحاولة فرض اتفاق جزئي

اتهمت حركة " " بالسعي لفرض اتفاق جزئي عبر "جرائم التجويع والإبادة الجماعية"، قبل زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة.

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وشدد عضو لحركة "حماس" على أن " تصر على ضرورة وقف الحرب كشرط أساسي لأي تفاهم، مع رفضها أي صفقات تبادل مؤقتة".



وقال نعيم: "هناك محاولات إسرائيلية مكثفة لتحقيق اتفاق جزئي قبل زيارة إلى المنطقة، عبر استمرار سياسة "التجويع والإبادة الجماعية" ضد ، والتهديد بتوسيع العمليات العسكرية".



وأوضح نعيم أن الهدف يتمثل في إبرام صفقة تعيد بعض الأسرى الإسرائيليين مقابل توفير إمدادات محدودة من الغذاء والدواء لسكان القطاع، دون ضمانات لوقف الحرب، خاصة مع تأكيد على نيته استئناف القتال لتحقيق ما أسماه "النصر المطلق" واستعادة الأسرى.



وأكد أن هذه المحاولات "لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا تمسك المقاومة بشروطها الأساسية لأي اتفاق، والتي تشمل وقفا دائما للحرب، واتفاقا شاملا يتضمن خارطة طريق واضحة للمرحلة التالية". (روسيا اليوم)