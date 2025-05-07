من أين تحصل الهند وباكستان على الأسلحة؟

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وفي حين تدعو ، بما في ذلك والقوى الغربية، إلى ضبط النفس وتجنب التحركات الأحادية، فإن الموقف يبقى هشا مع استمرار التهديدات من الجانبين. في ظل التوترات المتزايدة بين وباكستان، تظل احتمالية التصعيد قائمة، وسط تحذير المحللين العسكريين من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى نزاع مفتوح قد تكون له تداعيات وخيمة.وفي حين تدعو ، بما في ذلك والقوى الغربية، إلى ضبط النفس وتجنب التحركات الأحادية، فإن الموقف يبقى هشا مع استمرار التهديدات من الجانبين.

وأمام هذه التطورات أظهر رسم بياني نشرته صحيفة " تايمز" الأميركية، كيف شهدت مصادر استيراد الأسلحة لكل من باكستان والهند تحولات استراتيجية لافتة خلال السنوات الأخيرة.



باكستان



بحسب البيانات، قفزت واردات باكستان من الأسلحة من 36 بالمئة عام 2006 إلى 81 بالمئة في عام 2024، في مؤشر واضح على تعمق التعاون العسكري بين البلدين.



وفي المقابل، شهدت واردات باكستان من تراجعا حادا من 36 بالمئة إلى صفر بالمئة خلال نفس الفترة.



كما سجلت واردات باكستان من الأسلحة ارتفاعا طفيفا من صفر بالمئة إلى 6 بالمئة، بينما توقفت وارداتها من ، والتي كانت تمثل 7 بالمئة في عام 2006.

الهند



بالنسبة للهند، فقد انخفض اعتمادها على الأسلحة الروسية بشكل كبير، من 75 بالمئة عام 2006 إلى 36 بالمئة في عام 2024.



وارتفعت واردات الهند من فرنسا من 1 بالمئة إلى 33 بالمئة، ومن الولايات المتحدة من 2 بالمئة إلى 10 بالمئة. كما زادت وارداتها من من 6 بالمئة إلى 13 بالمئة، مما يعكس توجها متصاعدا نحو تعزيز الشراكات الدفاعية مع هذه الدول. (سكاي نيوز عربية)