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عربي-دولي

كمين لـ"القسام"... وقتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:13
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أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من تنفيذ كمين بقوة إسرائيلية راجلة مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين عناصر الجيش الإسرائيلي، في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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وأوضحت "القسام" أنّ القوّة الإسرائيليّة مؤلفة من 10 جنود، وأشارت إلى أنّ طائرات مروحية هبطت لإخلاء القتلى والمصابين. (روسيا اليوم)
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