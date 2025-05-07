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أعلنت أنها تمكنت من تنفيذ كمين بقوة إسرائيلية راجلة مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين عناصر الجيش ، في شرق مدينة جنوب .وأوضحت "القسام" أنّ القوّة الإسرائيليّة مؤلفة من 10 جنود، وأشارت إلى أنّ طائرات مروحية هبطت لإخلاء القتلى والمصابين. (روسيا اليوم)