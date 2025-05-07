"فاضح" نظام الأسد... من التقى أحمد الشرع في فرنسا؟

التقى الرئيس السوري، ، ووزير الخارجية ، فريد المذهان المعروف بـ " " على هامش زيارتهما إلى .

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وفريد المذهان، المعروف بلقب "قيصر"، هو عسكري سوري سابق انشق عن نظام الرئيس السابق في عام 2013، ليصبح أحد أبرز الشهود على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين السوريين. (سكاي نيوز عربية)