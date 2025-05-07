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عربي-دولي

"فاضح" نظام الأسد... من التقى أحمد الشرع في فرنسا؟

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:16
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التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا.
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وفريد المذهان، المعروف بلقب "قيصر"، هو عسكري سوري سابق انشق عن نظام الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2013، ليصبح أحد أبرز الشهود على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين السوريين. (سكاي نيوز عربية) 
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