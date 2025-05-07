أميركا تعرض 15 مليون دولار لمن يكشف عن مصادر تمويل الحوثيين

أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لـ"الحوثيين".





ودعا البرنامج أي شخص لديه معلومات عن ممولي الحوثيين أو شبكاتهم المالية وشركائهم إلى التواصل عبر تطبيقات "سيغنال" أو " " أو " "، أو عبر خط الإبلاغ الآمن على شبكة "تور". (العربية)