Advertisement

عربي-دولي

أميركا تعرض 15 مليون دولار لمن يكشف عن مصادر تمويل الحوثيين

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1357094-638822326221153490.jpg
Doc-P-1357094-638822326221153490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لـ"الحوثيين".

 
ودعا البرنامج أي شخص لديه معلومات عن ممولي الحوثيين أو شبكاتهم المالية وشركائهم إلى التواصل عبر تطبيقات "سيغنال" أو "تليغرام" أو "واتساب"، أو عبر خط الإبلاغ الآمن على شبكة "تور". (العربية)
Advertisement

مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: ترامب يقضي على مصادر تمويل الحوثيين لتهديد الملاحة
lebanon 24
07/05/2025 18:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل معلومات عن دعم صيني لإيران.. أميركا ترصد 15 مليون دولار
lebanon 24
07/05/2025 18:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: البنتاغون أنفق 200 مليون دولار من الذخائر خلال 3 أسابيع فقط ضد الحوثيين
lebanon 24
07/05/2025 18:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصادر: واشنطن تسعى للحد من الفساد وتمويل حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني
lebanon 24
07/05/2025 18:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:12 | 2025-05-07
11:00 | 2025-05-07
10:49 | 2025-05-07
10:30 | 2025-05-07
10:28 | 2025-05-07
10:20 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24