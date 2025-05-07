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إستهداف منزل في مجدلزون... وإصابة مواطن بجروحٍ

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة مجدلزون في جنوب لبنان.
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وبحسب المعلومات، استهدفت المسيّرة منزلاً مُدمّراً، ما أدّى إلى إصابة أحد المواطنين بجروحٍ.
 
 
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