إستهداف منزل في مجدلزون... وإصابة مواطن بجروحٍ

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة مجدلزون في .

Advertisement

وبحسب المعلومات، استهدفت المسيّرة منزلاً مُدمّراً، ما أدّى إلى إصابة أحد المواطنين بجروحٍ.