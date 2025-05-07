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إطلاق صاروخ من اليمن باتّجاه إسرائيل

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:20
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.
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وأشار موقع "يسرائيل هيوم" إلى أنه تم اعتراض الصاروخ في الأجواء السعودية. (روسيا اليوم)
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