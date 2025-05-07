رئيس وزراء باكستان: أثبتنا قدرتنا عل الردع التقليدي والنووي

قال رئيس الوزراء إن بلاده أثبتت قدرتها على الردع كقوة نووية وتقليدية.

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وأكد أن سلاح الجو الباكستاني نجح في إسقاط 5 طائرات هندية دون اختراق المجال الجوي ، من بينها 3 مقاتلات من طراز "رافال".



وأوضح شريف أن 3 من الطائرات سقطت داخل الأراضي ، بينها واحدة في منطقة باثيندا واثنتان في الجزء الهندي من .

وأضاف أن الدفاعات الباكستانية تمكنت أيضا من إسقاط طائرتين مسيرتين خلال العملية.



وتابع رئيس الوزراء الباكستاني قائلا: "هذه حرب تقليدية، وأولئك الذين كانوا يزعمون أن تجاوزت باكستان في القدرات التقليدية، باتوا الآن يدركون حجم قوتنا، سواء في الساحة النووية أو التقليدية". (سكاي نيوز عربية)