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رئيس وزراء باكستان: أثبتنا قدرتنا عل الردع التقليدي والنووي

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:28
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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده أثبتت قدرتها على الردع كقوة نووية وتقليدية.
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وأكد أن سلاح الجو الباكستاني نجح في إسقاط 5 طائرات هندية دون اختراق المجال الجوي الهندي، من بينها 3 مقاتلات من طراز "رافال".

وأوضح شريف أن 3 من الطائرات سقطت داخل الأراضي الهندية، بينها واحدة في منطقة باثيندا واثنتان في الجزء الهندي من كشمير.
 
وأضاف أن الدفاعات الباكستانية تمكنت أيضا من إسقاط طائرتين مسيرتين خلال العملية.

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني قائلا: "هذه حرب تقليدية، وأولئك الذين كانوا يزعمون أن الهند تجاوزت باكستان في القدرات التقليدية، باتوا الآن يدركون حجم قوتنا، سواء في الساحة النووية أو التقليدية". (سكاي نيوز عربية) 
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