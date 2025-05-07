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عربي-دولي

خسائر بملايين الدولارات... دراسة تكشف ما فعلته صواريخ "حزب الله" بإسرائيل

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:49
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أكدت منظمة "ReGrow Israel" أنّ الحرب الأخيرة مع "حزب الله" أدت إلى دمار غير مسبوق، يُقدّر بأكثر من 108 ملايين دولار في الأراضي الزراعية شمالي فلسطين المحتلة.
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وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أنّ آلاف الهجمات الصاروخية دمّرت البنية التحتية الرئيسية في إسرائيل، وأشعلت حرائق كبيرة، وأجبرت السكان على ترك المزارع.

وأوضحت أنّ "ذلك ترك أثراً عميقاً على الأمن الغذائي، وسبل العيش المحلية، واستقرار السوق". (الميادين)
 
 
 
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