خسائر بملايين الدولارات... دراسة تكشف ما فعلته صواريخ "حزب الله" بإسرائيل

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أكدت منظمة "ReGrow Israel" أنّ الحرب الأخيرة مع " " أدت إلى دمار غير مسبوق، يُقدّر بأكثر من 108 ملايين دولار في الأراضي الزراعية شمالي المحتلة.

وأشارت الدراسة إلى أنّ آلاف الهجمات الصاروخية دمّرت البنية التحتية الرئيسية ، وأشعلت حرائق كبيرة، وأجبرت السكان على ترك المزارع.



وأوضحت أنّ "ذلك ترك أثراً عميقاً على الأمن الغذائي، وسبل العيش المحلية، واستقرار السوق". (الميادين)