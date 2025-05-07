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عربي-دولي
خسائر بملايين الدولارات... دراسة تكشف ما فعلته صواريخ "حزب الله" بإسرائيل
Lebanon 24
07-05-2025
|
10:49
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أكدت منظمة "ReGrow Israel" أنّ الحرب الأخيرة مع "
حزب الله
" أدت إلى دمار غير مسبوق، يُقدّر بأكثر من 108 ملايين دولار في الأراضي الزراعية شمالي
فلسطين
المحتلة.
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وأشارت الدراسة
الإسرائيلية
إلى أنّ آلاف الهجمات الصاروخية دمّرت البنية التحتية الرئيسية
في إسرائيل
، وأشعلت حرائق كبيرة، وأجبرت السكان على ترك المزارع.
وأوضحت أنّ "ذلك ترك أثراً عميقاً على الأمن الغذائي، وسبل العيش المحلية، واستقرار السوق". (الميادين)
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