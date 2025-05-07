من الفاتيكان.. صورة أوليّة من مراسم انتخاب بابا جديد

تتواصل في ، اليوم الأربعاء، عملية اختيار جديد للكنيسة ، عقب وفاة في 21 نيسان الماضي.

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وتتجه أنظار 1.4 مليار شخص من في العالم إلى عملية اختيار بابا جديد، ويحق لجميع الكرادلة، الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا، المشاركة في اختيار للبابا فرنسيس.